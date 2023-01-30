Італія

Португалець прокоментував гру нападника Наполі.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью порівняв Віктора Осімгена та Дідьє Дрогба.

"Він того ж рівня, що й Дрогба, але Дідьє не пірнав. Буде добре, якщо Віктор зміниться.

Я купив би його, якби був у клубі з великими грошима. Однак, якщо він колись поїде до Англії, йому потрібно буде змінитися, тому що в Італії миряться з такою поведінкою, тоді як у Прем'єр-лізі з ним жорстко обійшлися б", — наводить слова Моурінью Goal.

Зазначимо, що Осімген забив перший гол у вчорашньому матчі проти Роми (2:1).