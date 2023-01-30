Португалець прокоментував гру нападника Наполі.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
30 січня 2023, 16:55
Головний тренер Роми Жозе Моурінью порівняв Віктора Осімгена та Дідьє Дрогба.
"Він того ж рівня, що й Дрогба, але Дідьє не пірнав. Буде добре, якщо Віктор зміниться.
Я купив би його, якби був у клубі з великими грошима. Однак, якщо він колись поїде до Англії, йому потрібно буде змінитися, тому що в Італії миряться з такою поведінкою, тоді як у Прем'єр-лізі з ним жорстко обійшлися б", — наводить слова Моурінью Goal.
Зазначимо, що Осімген забив перший гол у вчорашньому матчі проти Роми (2:1).