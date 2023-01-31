Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють міланський Інтер та бергамаська Аталанта.

Міланський Інтер та бергамаська Аталанта зіграють на Джузеппе Меацца в рамках чвертьфіналу Кубку Італії.

Сімоне Індзагі, після перемоги над Кремонезе (2:1), вирішив використати з перших хвилин де Время до трійки в центрі захисту, тоді як Барелла повернеться до центральної лінії, а ліворуч зіграє Госенс. Лукаку відправиться до пари Мартінесу в напад.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги над генуезькою Сампдорією (2:0), залучив до стартового складу Пашалича до пари Бога під нападником, яким цього разу буде Сапата.

Інтер: Онана — Дарміан, де Врей, Ачербі — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Госенс — Лукаку, Мартінес.

Запасні: Кордаз, Ботіс, Гал’ярдіні, Джеко, Корреа, Белланова, Асллані, Дімарко, Д’Амброзіо, Карбоні, Дзанотті.



Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні — Гатебур, де Рон, Копмейнерс, Меле — Пашалич, Бога — Сапата.

Запасні: Россі, Спорт'єлло, Околі, Муріель, Лукман, Едерсон, Гойлунд, Руджері, Ворліцький, Демірал, Соппі.



Гра Інтер — Аталанта почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.