Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 31 січня 2023 року, 22:00.

Напередодні в рамках чвертьфіналу Кубку Італії міланський Інтер на власному полі мінімально здолав бергамаську Аталанту в основний час.

Команда Сімоне Індзагі в переважній більшості відтинків поєдинку переважала суперників за показником володіння м’ячем, тоді як свої поодинокі моменти біля воріт господарів футболісти Джан П’єро Гасперіні необачно марнували.

Проте в підсумку в першій половині "зміям" так і не вдалось уразити чужі володіння, але вже після перерви Інтер забив відносно швидкий м’яч зусиллями захисника Дарміана, завдяки чому й здобув омріяну перемогу на шляху до захисту кубкового трофею.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Аталанта в Кубку Італії:

Інтер — Аталанта 1:0

Гол: Дарміан, 57

Інтер: Онана — Дарміан, де Врей, Ачербі — Думфріс (Д’Амброзіо, 77), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 72), Мхітарян, Госенс (Дімарко, 71) — Лукаку (Джеко, 71), Мартінес (Корреа, 85).

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Соппі, 72) — Гатебур (Едерсон, 66), де Рон, Копмейнерс, Меле — Пашалич (Лукман, 54), Бога (Муріель, 67) — Сапата (Гойлунд, 54).

Попередження: Мартінес, Госенс, Корреа — Соппі.