Італія
31 січня 2023, 23:57
Інтер мінімально переграв Аталанту на шляху до півфіналу Кубку Італії
Чинний володар трофею першим вийшов до півфінального раунду.
Інтер — Аталанта, Getty Images
31 січня 2023, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Аталанта 1:0
Гол: Дарміан, 57
Інтер: Онана — Дарміан, де Врей, Ачербі — Думфріс (Д’Амброзіо, 77), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 72), Мхітарян, Госенс (Дімарко, 71) — Лукаку (Джеко, 71), Мартінес (Корреа, 85).
Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Соппі, 72) — Гатебур (Едерсон, 66), де Рон, Копмейнерс, Меле — Пашалич (Лукман, 54), Бога (Муріель, 67) — Сапата (Гойлунд, 54).
Попередження: Мартінес, Госенс, Корреа — Соппі.