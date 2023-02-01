Італія

Юрист прокоментував останню інформацію щодо португальця.

Представник Рафаеля Леау розповів про складнощі переговорів із Міланом.

"Наразі ми шукаємо найкраще рішення для всіх сторін. Пріоритет футболіста не змінився: він хоче залишитися в Мілані і продовжувати розвиватися в цьому клубі, у цьому місті, яке він так сильно любить", — наводить слова юриста журналіст Фабриціо Романо.

Повідомлялося, що переговори "россонері" та футболіста збірної Португалії про новий контракт зайшли в глухий кут, оскільки він хоче, щоб відступні становили не 150 млн євро, як зараз, а 70-80 млн.