Італія

Завершився матч 1/4 фіналу національного кубка.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії між собою грали Фіорентина та Торіно.

На 65-й хвилині гри Йович відкрив рахунок у матчі, а на 90-й Іконе подвоїв перевагу своєї команди. На 94-й хвилині гри Торіно відіграв один гол, але це не допомогло команді пройти далі.

Фіорентина – Торіно 2:1

Голи: Йович, 65, Іконе, 90 — Карамо, 90+3.

Фіорентина: Терраччано, Додо, Ігор Жуліо, Міленкович, Терзич, Бонавентура (Данкан, 86), Барак, Мандрагора (Амрабат, 74), Йович (Артур, 74), Куаме (Іконе, 62), Гонсалес.

Торіно: Мілінкович-Савич, Сінго (Айна, 62), Родрігес, Схюрс, Буонджорно, Войвода (Карамо, 76), Лінетті (Іліч, 62), міранчук, Влашич, Річчі, Санабрія.