Італія

Керманич Роми прокоментував сенсаційну поразку в Кубку Італії.

Напередодні Рома шокувала міжнародну футбольну спільноту вильотом із Кубку Італії на стадії чвертьфіналу за підсумком домашньої гри проти Кремонезе.

Рома — Кремонезе 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Головний тренер "вовків" Жозе Моурінью прокоментував поразку своєї команди.

"Ми добряче поплатились за власні помилки. Оскільки ми — одна команда, то я не хочу звинувачувати гравця A чи гравця B, які невдало діяли на полі, у нашій невдачі. Усі помилялись.

Вітаю Кремонезе з перемогою. Це вже другий великий здобуток у Кубку на їхньому рахунку за останній час: перемога над Наполі та над нами, обидві — на виїзді. Дуже дивним видається цей розіграш, вам так не здається?

Команди, які не грають у Серії A, або перебувають у турнірній таблиці біля зони вильоту, грають більш потужно, аніж фаворити. Це ще більше примножує їхні здобутки. У півфінал суперники вийшли цілком закономірно, із чим я їх і вітаю.

Ми заплатили підсумковим результатом за жахливий перший тайм. Дуже низького рівня гра була з нашого боку. Потім, у другій половині, ми зробили індивідуальну помилку. Помилки, які були до перерви, були зроблені в ігровому плані, тому що ми зіграли погано як команда. А помилка в другому таймі була вже інакшою, поза контекстом гри. Помилка, яка коштувала нам рахунку 0:2.

Потім у нас була хороша реакція на невдалий хід зустрічі, але суперники захищалися великою кількістю людей, і нам не щастило, тому що ми легко могли забити й раніше.

Зрештою, є як є. За ці роки я навчився не плакати після поразки й із нетерпінням чекати на наступну гру. Наша команда бореться з постійними ротаціями, бо важко грати три гри за тиждень. Проте давайте думати про цей матч окремо, і ми заслуговуємо на поразку за такий перший тайм у нашому виконанні.

Такий футбол. І якщо подібне трапляється з провідними командами, то уявіть ті, які не належать до їхнього переліку. У Неаполі до цього ми заслуговували на зовсім інший результат, бо провели чудову гру, і я міг сказати, що я пишаюся цим, хоча й сумував через поразку.

Сказати те саме сьогодні я не можу. Я просто кажу, що ця гонитва добігла кінця. Моя робота полягає в підготовці до наступної гри, яку ми повинні зіграти через три дні, і я повинен на цьому зосередитися.

Щодо наших кадрів, то це все ще стара історія. Коли за два дні перед матчем медичний відділ, який контролює всі ситуації з навантаженнями, об’єктивно каже мені, що гравці A, B, C, D знаходяться в зоні ризику, із ще одним матчем у суботу на тижні й зі складом, який не передбачає травму, усе це змушує задуматись.

Якби Пауло Дібала грав сьогодні, то потім був би травмований упродовж місяця. Ми могли б радіти півфіналу Кубка, але ми втратили б Пауло на місяць. Це стосується його, Матича, Абрагама. Ви й самі бачили, як Теммі та Матич завершували гру в Неаполі?

Для мене трохи дивно розуміти, чому ми грали сьогодні, а тепер знову граємо в суботу. Керівники сказали мені, що причина в тому, що матч із регбі запланований на неділю, і тому ми не можемо грати в понеділок, тому що поле буде зруйноване.

Однак для такої команди, як наша, для гравців, які відчувають труднощі на певному рівні, це завжди та сама історія: якщо я не міняю гравців, і вони отримують травму, це проблема. Якщо я їх поміняю, а команда грає погано, це все одно проблема, тому що ми, наприклад, вибуваємо з Кубку.

Але навіть після 1100 ігор на посаді головного тренера, емоції після гри завжди залишаються дуже суб’єктивною річчю. Я волію бути об’єктивним і сказати, що ми зіграли погано: жахливий перший тайм, ми поплатилися за свої помилки", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч Рома зіграє вдома проти Емполі.