Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 1 лютого 2023 року, 22:00.
Рома — Кремонезе, Getty Images
02 лютого 2023, 10:00
Рома у матчі 1/4 фіналу Кубка Італії несподівано поступилася Кремонезе з рахунком 1:2.
Команда Жозе Моуріньо змогла забити лише один гол зусиллями Белотті наприкінці матчу, коли вже встигла пропустити два м'ячі від Дессерса з пенальті та Челіка, який зрізав м'яч у свої ворота.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Кремонезе в Кубку Італії:
Рома — Кремонезе 1:2
Голи: Белотті, 90+4 — Дессерс, 28 (з пенальті), Челік, 49 (автогол).
Рома: Патрісіу — Ібаньєс, Кумбулла (Матич, 46), Манчіні (Смоллінг, 46) — Ель Шаараві, Тагірович (Абрагам, 57), Крістанте (Залевські, 46), Челік — Вольпато (Дібала, 46), Пеллегріні, Белотті.
Кремонезе: Саро — Айву, Бьянкетті, Феррарі — Тсаджу (Чофані, 67), Мейте, Кастагнетті (Гальдамес, 83), Пікель (Бенассі, 64), Гільйоне — Дессерс (Окереке, 46), Афена-Гьян (Валері, 46).
Попередження: Патрісіу, Манчіні — Дессерс, Айву, Феррарі, Саро.