Італія

Визначився ще один півфіналіст Кубка Італії.

Рома у матчі 1/4 фіналу Кубка Італії на своєму полі сенсаційно поступилася Кремонезе з рахунком 1:2.

Перемогу команді Массіміліано Альвіні над підопічними Жозе Моуріньо принесли забиті м'ячі у виконанні Сіріля Дессерса та Зекі Челіка, який зрізав м'яч у власні ворота. У "вовків" єдиний м'яч забив Андреа Белотті, який на четвертій компенсованій хвилині забив до другого тайму.

Таким чином, Кремонезе пройшов у півфінал Кубка Італії, де зіграє проти Фіорентини, яка напередодні вибила Торіно.

Рома — Кремонезе 1:2

Голи: Белотті, 90+4 — Дессерс, 28 (з пенальті), Челік, 49 (автогол).

Рома: Патрісіу — Ібаньєс, Кумбулла (Матич, 46), Манчіні (Смоллінг, 46) — Ель Шаараві, Тагірович (Абрагам, 57), Крістанте (Залевські, 46), Челік — Вольпато (Дібала, 46), Пеллегріні, Белотті.

Кремонезе: Саро — Айву, Бьянкетті, Феррарі — Тсаджу (Чофані, 67), Мейте, Кастагнетті (Гальдамес, 83), Пікель (Бенассі, 64), Гільйоне — Дессерс (Окереке, 46), Афена-Гьян (Валері, 46).

Попередження: Патрісіу, Манчіні — Дессерс, Айву, Феррарі, Саро.