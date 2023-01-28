Італія

Бергамаски не відчули спротиву від одного з аутсайдерів Серії А.

В останньому матчі суботньої програми 20-го туру італійської Серії А Аталанта зустрічалася з Сампдорією.

Команда Джан П'єро Гасперіні не відчула жодного спротиву зі сторони генуезців, спокійно перегравши їх із рахунком 2:0 — голами відзначилися Йоахім Меле та Адемола Лукман. Нігерієць не дає спокійно дихати своєму співвітчизнику Віктору Осімгену і постійно наближається до форварда Наполі у бомбардирській гонці.

Наразі "Богиня" перебуває на четвертій сходинці у таблиці (маючи рівну кількість очок із Міланом, який має на гру менше), проте вже у неділю її може посунути Лаціо, який зустрінеться з Фіорентиною.

"Самп" у свою чергу — дев'ятнадцятий, до "зони виживання" — 8 очок за наявності у Сассуоло матчу у запасі.

Аталанта — Сампдорія — 2:0

Голи: Меле, 42, Лукман, 57

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скалвіні (Демірал, 87) — Хатебур, де Рон, Копмейнерс, Меле (Руджері, 68) — Лукман (Муріель, 82), Бога (Пашалич, 68) — Гейлунд (Сапата, 68)

Сампдорія: Аміоне — Аміоне, Нейтінк (Вієйра, 81), Мурру — Леріс, Вінкс, Рінкон (Паолетті, 62), Ауджелло — Джурічич (Дзанолі, 59), Габб'ядіні (Малагріда, 81) — Ламмерс (Квальярелла, 81)

Попердження: Малагріда, Леріс