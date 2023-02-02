Італія

Повернення французького півзахисника затримується.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба отримав чергове пошкодження та не повернеться на поле найближчим часом, повідомляє видання Tuttomercato з посиланням La Gazzetta dello Sport.

Французький гравець отримав травму згинального м'яза, що дуже розлютило головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Зазначимо, що востаннє Поль Погба з'являвся на полі ще в складі Манчестер Юнайтед.

У липні 2022 року Погба отримав травму меніска, після чого переніс операцію. Потім він пошкодив стегно та пропустив ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Поль Погба вперше потрапив у заявку Ювентуса після повернення в Турин.