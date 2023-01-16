Нападник Ювентуса Душан Влахович та хавбек Поль Погба невдовзі можуть повернутися на поле після травм, повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, обидва футболісти почали працювати у загальній групі.

Востаннє Влахович грав 25 жовтня, після чого отримав травму паху. Француз після переходу з МЮ взагалі не був заграний за "бьянконеррі".

Додамо, що серб зіграв в цьому сезоні 17 матчів, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. 

Раніше повідомлялось, що Челсі та Арсенал розглядають можливість підписання Влаховича взимку.