Італія

Футболісти Ювентуса близькі до повернення.

Нападник Ювентуса Душан Влахович та хавбек Поль Погба невдовзі можуть повернутися на поле після травм, повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, обидва футболісти почали працювати у загальній групі.

Востаннє Влахович грав 25 жовтня, після чого отримав травму паху. Француз після переходу з МЮ взагалі не був заграний за "бьянконеррі".

Додамо, що серб зіграв в цьому сезоні 17 матчів, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Челсі та Арсенал розглядають можливість підписання Влаховича взимку.