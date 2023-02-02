Італія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють туринський Ювентус та римський Лаціо.

Туринський Ювентус та римський Лаціо зіграють на Альянц Стедіум у рамках чвертьфіналу Кубку Італії.

Массіміліано Аллегрі, після поразки від Монци (0:2), залучив до стартового складу Періна в рамку воріт, тоді як Алекс Сандро долучиться до трійки центральних захисників, Куадрадо зіграє на правому фланзі, а Локателлі повернеться до центральної вісі. К'єза та Влахович складуть пару нападників.

Мауріціо Саррі, на тлі нічиєї проти Фіорентини (1:1), вирішив використати з перших хвилин Машиміану в рамці воріт, тоді як Лаццарі та Патрік зіграють у захисті, Весіно долучиться до трикутнику в центрі поля, а Іммобіле повернеться на вістря атаки.

Ювентус: Перін — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабьо, Костич — К’єза, Влахович.

Запасні: Щесни, Пінсольо, Де Шильо, Гатті, Ругані, Міретті, Паредес, Кін, Ді Марія, Суле, Ілінг.



Лаціо: Машиміану — Лаццарі, Патрік, Романьолі, Марушич — Весіно, Катальді, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Проведель, Адамоніс, Пеллегріні, Маркос Антоніо, Педро, Кансільєрі, Казале, Ромеро, Мілінкович-Савич, Хісай, Раду, Хіла, Фарес, Бертіні, Башич.



Гра Ювентус — Лаціо почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.