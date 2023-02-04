Італія

На нас чекає тур із черговим суперматчем!

Залишилося зовсім трошки до вирішального етапу. Здається, що тур всього лиш 21-й, але ж тільки 4 січня був усього лиш 16-й. І, о диво, Серія А знову виглядає лігою, в якій чемпіон відомий ледь не заздалегідь — тільки тепер мова явно не про Ювентус.

Пропонуємо до вашої уваги прев'ю до туру, що пройде у найближчі 4 дні. Повірте, у ньому буде не тільки Derby della Madonnina.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 21 ТУР

РОМА — ЕМПОЛІ

СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 19:00. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ДІОНІЗІ

Емполі після поновлення чемпіонату дивує — нехай і випадкова, проте вирвана нічия з Лаціо, прекрасна перемога над Інтером, хороший матч із Торіно з серйозними кадровими втратами. Отже, суперник у Роми серйозний.

Команда Жозе Моурінью і сеу Жозе особисто знову перебувають у стресовому стані. Португалець уже посварився з двома гравцями (Карсдорпом і Дзаньоло, хоча у випадку другого провина сеу Жозе доволі умовна — хлопцю би зіркову хворобу вилікувати), команда чергує здобуті генієм Дібали (ним захоплюється і юний хавбек Емполі Томмазо Бальданці) перемоги з ганьбою у поєдинку з Кремонезе, хай навіть у Кубку. Симптоми все ті ж, що у попередніх команд Моурінью — стабільності нуль, поставленої гри мало, а результат якщо хтось і робить, то особистості. Міняються лише прізвища — Сона і Кейна нема, зате є Абрагам і вищезгаданий аргентинець під номером 21.

До римського двобою команда Паоло Дзанетті підходить без кадрових втрат — і ледь не ключовий гравець Емполі Фабіано Парізі точно їй допоможе. Наш прогноз — важкий матч, який закінчиться бойовою нічиєю.

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Челік, Крістанте, Матич, Залевські — Пеллегріні, Дібала — Абрагам

Емполі: Вікаріо — Ебуехі, де Вінтер, Луперто, Парізі — Акпа-Акпро, Марін, Бандінеллі, Бальданці — Сатріано, Капуто

Не зіграють: Дарбо, Вейналдум (травми)

прогноз 1:1

САССУОЛО — АТАЛАНТА

СУБОТА, 4 ЛЮТОГО, 21:45. ЕМІЛЬЯ-РОМАНЬЯ, МАПЕЇ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРЧЕНАРО

Дві веселі команди, які готуються до спектаклю. Щоправда, дуже часто у підсумку ми отримуємо у таких випадках зворотній результат.

Очевидно, що Аталанта виглядає фаворитом зустрічі. За час перерви на чемпіонат світу Гасперіні зміг побудувати щось фірмове вже з новим складом. А форма Адемоли Лукмана просто вражає — у шести зіграних матчах він забив 7 м'ячів у і віддав 2 асисти. Робота над собою, асообмеження і різниця у класі між англійським та італійським футболом зробили свою справу — нігерієць наздоганяє свого співвітчизника з Наполі дуже й дуже стрімко.

Сассуоло ж у свою чергу проводить ледь не найгірший сезон за останні роки, але час від часу творить дива. І одна справа, коли це 5:0 над Салернітаною, а інша — 5:2 над Міланом. Доменіко Берарді — справжній символ і душа команда вже десяток років, тож коли ця душа починає сяяти — сяє весь Сассуоло. Незалежно від тренера. У суботу ж це потрібного результату за нашим прогнозом не дасть — нинішня Аталанта виглядає в рази потужнішою за сучасний Мілан.

Та головне: ми радимо любителям естетики це суботнє вечірнє видовище!

Орієнтовні склади:

Сассуоло: Пеголо — Трессольді, Ерлич, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Лопес, Торстведт — Берарді, Дефрель, Лоріенте

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скалвіні — Гатебур, де Рон, Копмейнерс, Меле — Лукман, Бога — Гейлунд

Не зіграють: Консільї, Тольян, Пінамонті — Дзаппакоста, Паломіно (травми)

прогноз 2:2

ТОРІНО — УДІНЕЗЕ

НЕДІЛЯ, 4 ЛЮТОГО, 16:00. ТУРИН, СТАДІО ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕССАНДРО ПРОНТЕРА

Цікавість цього двобою полягає у єврокубкових амбіціях обох колективів. Після покарання Юве вони стали доволі гостро — "фріульці" наразі сьомі, що дозволяє їм зіграти у Лізі Конференцій, а "бики" — їхні найближчі переслідувачі.

Після перемоги над Сампдорією, котра обірвала неприємну серію Удінезе з 11 матчів без перемог, команду Андреа Соттіла знову чекала невдача за абсолютно нелогічного розвитку подій. Таке враження, на початку сезону "зебри" забили більше, ніж мали, аби потім раз за разом забивати менше, ніж мають. Таке "урівнювання" призводить до непоганого проміжного результату, але ж грати ще майже половину чемпіонату.

Торіно, до речі, в останні дні трансферного вікна провів оригінальну ротацію у центрі поля — серб Лукич пішов до Фулгема, а на його місце прийшов його співвітчизник Ілич. Враховуючи специфіки обох гравців, це має додати "Торо" більшого креативу. По суті, у розпорядженні Івана Юрича окрім Влашича тепер є ще один футболіст, на якого можна покластися у справі створення чогось оригінального.

Наш прогноз — рідні стіни і більша стабільність подарують звитягу саме "бикам".

Орієнтовні склади:

Торіно: Мілінкович-Савич — Схюрс, Буонджорно, Родрігес — Сінго, Річчі, Лінетті, Войвода — Міранчук, Влашич — Санабрія

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес — Ехізібуе, Самарджич, Воллас, Арслан, Удоджі — Бету, Саксесс

Не зіграють: Джіджі, Пеллегрі, Айна, Лазаро, Зіма — Перейра, Деулофеу

прогноз 1:0

ІНТЕР — МІЛАН

НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 21:45. МІЛАН, СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА

Нещодавно вони зустрічалися далеко від рідного міста у Саудівській Аравії. З того суперкубкового часу на двох команди виграли лише одну гру, але при цьому саме значно жахливішою виглядає лиш одна з них — Мілан.

Помилки воротаря Тетерушану (так, вони почалися), абсолютно ненадійна гра захисту, відсутність осмислених дій чи бодай імпровізації в атаці — все це робить "россонері" абсолютно кволими і неспроможними... бодай програвати без розгрому! 0:3 від Інтера, 0:4 від Лаціо, 2:5 від Сассуоло — такого марафону не влаштовували навіть команди "міланських сердець", Монтелли, Джампаоло та інших тренерів сумнівної епохи.

Великий плюс для Інтера з ігрової, але не фінансової сторони — Шкрініар гратиме бодай ці півроку. Але ще більший плюс — ультрас клубу провели зі словаком розмову і домовилися провести ці місяці без жодних образ. Коротше кажучи, доля Лукаку йому не загрожує — свисту не буде.

Детальне прев'ю до дербі столиці моди читайте у день гри. Ми ж підсумуємо все це діло прогнозом — Інтер впевнено переможе. Жодної передумови для змін на краще у номінальних гостей Сан-Сіро немає.

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро, Джеко

Мілан: Тетерушану — Калабрі, К'єр, Калулю, Тео Ернандес — Побега, Тоналі — Салемакерс, Діас, Леау — Жиру

Не зіграють: Ханданович, Брозович — Меньян, Флоренці, Томорі, Беннасер, Ібрагімович

прогноз 2:1

Орієнтовні склади:

Кремонезе: Карнесеккі — Феррарі, Кірікеш, Васкес — Сернікола, Пікель, Кастаньєтті, Мейте, Валері — Дессерс, Окереке

Лечче: Фальконе — Гендрей, Баскіротто, Умтіті, Галло — Блен, Г'юлманд, Гонсалес — Стрефецца, Коломбо, Ді Франческо

Не зіграють: Ачелла, Квальята, Лочошвілі, Буонаюто — Дермаку, Понгранчич, Малех, Сесай

прогноз 1:0

Орієнтовні склади:

Спеція: Драговські — Амьян, Кальдара, Ніколау — Феррер, Бурабія, Ампаду, Агудело, Реца — Верде, Шомуродов

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лозано, Осімген, Кварацхелія

Не зіграють: Г'яссі (дискваліфікація), Зут, Бастоні, Нзола, Моутінью, Коваленко, Журковські, Екдаль (травми)

прогноз 0:2

Орієнтовні склади:

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Ігор, Бірагі — Амрабат, Дункан — Іконе, Бонавентура, Ніко Гонсалес — Кабрал

Болонья: Скорупські — Пош, Сумаоро, Лукумі, Камбіассо — Схутен — Орсоліні, Моро, Фергюсон, Соріано — Зіркзее

Не зіграють: Куарта, Кастровіллі, Соттіл — Боніфаці, Ді Сільвестрі, Медель, Баньйоліні, Сансоне, Арнаутович (травми)

прогноз 2:1

Орієнтовні склади:

Верона: Монтіпо — Давідович, Гін, Чеккеріні — Депаолі, Тамез, Сулейман, Лазович — Лазанья, Брааф — Джурич

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Казалє, Романьйолі, Пеллегріні — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро, Андерсон, Дзакканьї

Не зіграють: Фараоні, Хрустич, Прашелік, Верді, Велозу, Дойг, Анрі — Раду (травми)

прогноз 1:2

Орієнтовні склади:

Монца: Ді Грегоріо — Марлон, Марі, Іццо — Бірінделлі, Пессіна, Ровелла, Карлос Аугусто — Чуррія, Капрарі — Мота Карвалью

Сампдорія: Аудеро — Гюнтер, Нейтінк, Аміоне — Занолі, Кюізанс, Вінкс, Ауджелло — Джурічич — Габб'ядіні, Ламмерс

Не зіграють: Донаті — Де Лука, Конті, Пуссетто, Коллі, Сабірі (травми)

прогноз 1:0

Орієнтовні склади:

Салернітана: Очоа — Самбія, Трост-Еконг, Бронн, Брадарич — Кандрева, Кулібалі, Брохінен, Вільєна — Діа, Пйонтек

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Локателлі, Рабіо, Костич — Ді Марія, К'єза — Влахович

Не зіграють: Д'ємбер, Фасіо, Маджоре, Маццоккі — Бонуччі, Погба, Кайо Жорже, Мілік (травми)

прогноз 0:2

Турнірна таблиця