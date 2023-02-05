Італія

Столичному клубу доведеться заплатити великі гроші.

Італійський воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо наразі є одним із найбільш затребуваних гравців на своїй позиції серед клубів Серії A.

Це в свою чергу формує доволі високий цінник для клубів, що бажають його придбати. Ідеться про 18-20 млн євро, менше від яких "адзуррі" навіть не будуть сідати за стіл перемовин.

Кандидатів на придбання 26-річного виконавця наразі троє: Мілан, Наполі та Рома.

Причому, як зазначає італійський журналіст Ніколо Скіра, "вовки" помітно посилили свою зацікавленість у послугах футболіста після того, як наочно мали змогу перевірити його здібності під час зустрічі напередодні на Стадіо Олімпіко, яка завершилась перемогою римлян (2:0).

Рома — Емполі 2:0 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Зазначається також, що на найближчих матчах за участі Емполі будуть присутні скаути далеко не поодиноких клубів із провідних чемпіонатів Європи.

У поточному сезоні Вікаріо пропустив 28 голів у 22 матчах, сім із яких зіграв "на нуль".

Нагадаємо, що з Гульєльмо пов’язана історія з наданням прихистку для біженців із України після початку повномасштабного вторгнення.