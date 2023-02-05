Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 4 лютого 2023 року, 22:00.

Рома напередодні в рамках двадцять першого туру італійської Серії A зустрічалась на власному полі з Емполі в сподіваннях обійти бодай на певний час Лаціо, Мілан та Аталанту в турнірній таблиці.

Звітна зустріч для команди Жозе Моурінью розпочиналась надзвичайно вдало, бо вона відійшла від тактики стриманого футболу на користь агресивного нападу, і вже на шостій хвилині повела в рахунку в два м’ячі з двома гольовими передачами в Пауло Дібали.

Після того "вовки" повернулись до фірмового задушливого футболу Моурінью, і спокійно довели справу до логічного завершення, нехай і суперники намагались пручатись.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Емполі в Серії A:

Рома — Емполі 2:0

Голи: Ібаньєс 2, Абрагам 6

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Ель-Шараві (Челік, 84), Крістанте, Матич, Залевські (Льоренте, 90+4), Дібала (Бове, 70), Лоренцо Пеллегріні (Белотті, 90+4), Абрагам

Емполі: Вікаріо, Ебуехі (Стоянович, 83), Луперто, Де Вінтер, Парізі, Акпа-Акпро (Гендерсон, 74), Марін, Бандінеллі (П'яца, 83), Бальданці, Сатріано (Пікколі, 62), Капуто (Камбіагі, 62)

Попередження: Залевські, Бове — Гендерсон.