Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 4 лютого 2023 року, 22:00.
Сассуоло — Аталанта, Getty Images
05 лютого 2023, 08:41
Напередодні бергамаська Аталанта в сподіваннях покращити власну позицію в зоні боротьби за єврокубки відправилась до Реджо-Емілії на важкий гостьовий матч проти Сассуоло.
Колектив Джан П’єро Гасперіні не мав ініціативи в атаці в першій половині зустрічі, і його становище виключно погіршувало вилучення Йоакіма Меле вже на 30 хвилині за грубий фол.
У меншості "Богиня" не спромоглась навіть пробити належним чином по чужих воротах до перерви, однак натомість і не пропустила під час чисельних спроб суперників відкрити рахунок.
Друга половина матчу розпочалась зі швидкого голу господарів поля, які потім закрились у щільному захисті.
Аталанта від того лише нервувала, що в підсумку призвело до другого вилучення в її складі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сассуоло — Аталанта в Серії A:
Сассуоло — Аталанта 1:0
Гол: Лоріенте, 55
Сассуоло: Консільї — Дзортеа, Ерлич, Трессольді, Рожеріо (Маркіцца, 46) — Фраттезі, Обіанг (Харруі, 87), Енріке (Байрамі, 67) — Берарді, Дефрель (Альварес, 77), Лоріенте (Торстведт, 87)
Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скалвіні — Гатебур (Пашалич, 67), Копмейнерс, Едерсон (Руджері, 33, Муріель, 80), де Рон, Меле — Лукман (Бога, 46), Гейлунд (Сапата, 66)
Попердження: Рожеріо, Лоріенте, Дефрель, Дзортеа, Торстведт — Скалвіні.
Вилучення: Меле, 30, Муріель, 90+6 — прямі.