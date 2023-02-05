Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 4 лютого 2023 року, 22:00.

Напередодні бергамаська Аталанта в сподіваннях покращити власну позицію в зоні боротьби за єврокубки відправилась до Реджо-Емілії на важкий гостьовий матч проти Сассуоло.

Колектив Джан П’єро Гасперіні не мав ініціативи в атаці в першій половині зустрічі, і його становище виключно погіршувало вилучення Йоакіма Меле вже на 30 хвилині за грубий фол.

У меншості "Богиня" не спромоглась навіть пробити належним чином по чужих воротах до перерви, однак натомість і не пропустила під час чисельних спроб суперників відкрити рахунок.

Друга половина матчу розпочалась зі швидкого голу господарів поля, які потім закрились у щільному захисті.

Аталанта від того лише нервувала, що в підсумку призвело до другого вилучення в її складі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сассуоло — Аталанта в Серії A:

Сассуоло — Аталанта 1:0

Гол: Лоріенте, 55

Сассуоло: Консільї — Дзортеа, Ерлич, Трессольді, Рожеріо (Маркіцца, 46) — Фраттезі, Обіанг (Харруі, 87), Енріке (Байрамі, 67) — Берарді, Дефрель (Альварес, 77), Лоріенте (Торстведт, 87)

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скалвіні — Гатебур (Пашалич, 67), Копмейнерс, Едерсон (Руджері, 33, Муріель, 80), де Рон, Меле — Лукман (Бога, 46), Гейлунд (Сапата, 66)

Попердження: Рожеріо, Лоріенте, Дефрель, Дзортеа, Торстведт — Скалвіні.