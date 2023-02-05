Італія

Тренер команди прокоментував над Спецією.

Лучано Спаллетті вітає "менталітет" своїх гравців Наполі після перемоги на виїзді зі Спецією з рахунком 3:0 і запевняє, що вони також мають намір йти до слави в Лізі чемпіонів.

Це домінуючий рахунок, але тренер люто кричав на своїх гравців протягом першого тайму, коли на стадіоні Альберто Пікко ще не було голів.

Аркадіуш Реца безглуздо зіграв рукою, дозволивши Хвічі Кварацхелії реалізувати пенальті, а потім забив ще два голи у ворота Віктора Осімгена.

"Різниця в цих іграх, у цей час і на цих стадіонах полягає в менталітеті гравців. Спеція мала чудовий тактичний баланс, вони сильно тиснули на нас у півзахисті, а потім сиділи у низькому блоці, простір було зведено до мінімуму.

Нам потрібна якість Осімгена та Кварацхелії, їхня креативність, їхня уява, оскільки саме вони можуть змінити ситуацію та відкрити шляхи там, де їх немає.

Ми не могли знайти той самий темп, до якого звикли, тому іноді нам доводиться йти на короткий шлях і максимально використовувати фізичність Осімгена.

Це означає, що коли нам не вистачає моменту магії від окремої людини, команді вдається створити шанс, працюючи як єдине ціле.

У нас немає жодних сумнівів у нашому стилі, ми прийняли рішення атакуючи кожну гру і намагаючись досягти чогось заради любові цих уболівальників, які всі молилися за нас сьогодні. Ми повинні пишатися любов’ю неаполітанців до нас і перенести це на поле".