Італія

Керманич прокоментував перемогу в дербі над Міланом.

Напередодні міланський Інтер вчергове в поточному сезоні обіграв Мілан, зустрівшись із принциповими суперниками на стадіоні Джузеппе Меацца в рамках двадцять першого туру італійської Серії A.

Інтер — Мілан 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Інтер провів чудовий матч, і мені як тренеру приємно бачити таку гру своєї команди. Це був хороший матч, я можу тільки зробити компліменти команді, гравці були рішучі та уважні.

Ми виграли два дербі за 20 днів, це було нелегко, але я задоволений, ми впевнено дивимося вперед. Тепер давайте спробуємо відновити всіх гравців, ми повинні дивитися на себе, давайте не будемо забувати, що у цієї команди був дуже складний чвертьфінал проти Аталанти у вівторок.

У нас був майже ідеальний перший тайм, та й у другому ми завжди контролювали гру. Зараз насолоджуємося цією перемогою. До цього ми провели відмінний матч проти Аталанти, а зараз виграти таке дербі — це велике задоволення.

Лаутаро грає на сенсаційному рівні впродовж останніх 12 місяців, показуючи стабільний футбол, незважаючи на те, що він не мав багато часу на відпочинок, на який він, безумовно, заслуговує. Але сьогодні ввечері не тільки він, а й кожен гравець, продемонстрував чудову гру. Було приємно спостерігати за ними їх на полі. Єдиний недолік — ми тримали інтригу до кінця, але це тому, що у вівторок ми витратили дуже багато сил.

Ми могли б бути більш разючими в завершенні власних атак, але я можу тільки привітати команду з перемогою. Це була наша дев'ята гра з 4 січня, і ми показали себе дуже добре.

У нас були футболісти з важкими травмами, як Лукаку та Брозович, але за останні 4 місяці ми пройшли групу Ліги чемпіонів УЄФА та виграли Суперкубок Італії. Зараз нам доведеться зіграти півфінал Кубка Італії, тому ми повинні продовжувати в такому ж самому дусі, знаючи, що ми будемо багато та часто грати.

Ми повинні рухатись уперед у всіх турнірах, тому що ми — Інтер", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії.