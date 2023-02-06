До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії, що відбувся 5 лютого, о 21:45.
Емоції після матчу, Getty Images
06 лютого 2023, 00:40
Ввечері неділю, 5 лютого, Інтер мінімально переграв Мілан у легендарному Derby della Madonnina. Єдиним голом відзначився Лаутаро Мартінес.
Відзначимо, що невдала серія "россонері" складає вже 7 матчів без перемог, і 4 останні — поразки.
Відео голу та огляд матчу:
Інтер — Мілан 1:0
Гол: Мартінес, 34
Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла (Асллані. 90+3), Чалханоглу (Гальярдіні, 89), Мхітарян (Брозович, 71), Дімарко (Госенс, 71) — Мартінес, Джеко (Лукаку, 71).
Мілан: Тетерушану — Калабрія (Салемакерс, 55), Калулу, К’єр (Ребич, 86), Габбья (Тіав, 70), Ернандес — Мессіас (Діас, 46), Тоналі, Крунич — Орігі (Леау, 54), Жиру.
Попередження: Мхітарян, Ачербі — Калулу, Габбія, Леау, Жиру, Ребич.