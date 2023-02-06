До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії, що відбувся 6 лютого, о 19:30.
Верона - Лаціо, getty images
06 лютого 2023, 23:48
Лаціо в рамках поєдинку 21 туру чемпіонату Італії поділив очки з Вероною та втратив можливість потіснити Рому з третього місця.
Римляни відкрили рахунок завдяки точному удару Педро, проте на початку другого тайму Нгонг зрівняв рахунок та встановив підсмковий рахунок.
Відео гола та огляд матчу:
Верона — Лаціо 1:1
Голи: Нгонг 51 — Педро 45
Верона: Монтіпо, Маньяні, Хієн, Коппола (Абільдгор, 80), Депаолі, Тамез (Сулемана, 86), Дуда, Дойг, Нгонг (Гаїч, 71), Лазовіч (Чеккеріні, 80), Лазанья
Лаціо: Проведель, Хюсай, Казале, А. Романьолі, Марушич, Катальді (Весіно, 59), С. Мілінковіч-Савіч, Луїс Альберто, Педро, Іммобіле (Феліпе Андерсон, 71), Дзакканьї
Попередження: Дуда, 24, Маньяні, 34, Хієн 81, Депаолі, 87 — Дзакканьї, 38