Італія

Команда Мауріціо Саррі не зуміла переграти одного з аутсайдерів Серії А.

Одним із завершальних матчів 21-го туру Серії А став поєдинок між Лаціо, який бореться за зону Ліги чемпіонів, і аутсайдера чемпіонату Вероною.

Попри статус фаворита, Лаціо не виглядав переконливо і справедливо втратив очки. Хоча все починалось для команди Саррі непогано. Педро відкрив рахунок наприкінці першого тайму, проте втримати перевагу римлянам не судилося. На початку другої сорокап'ятихвилинки Сиріл Нгонге вирівняв статус-кво. Римляни нічого не змогли протиставити супернику та задовольнились лише одним заробленим балом.

Втрата двох очок означає для Лаціо, що Рому в турнірній таблиці обійти не вдалось. Тому поки в активі "бьянкочелесті" 39 балів після 21 матчу. Верона залишилась в зоні вильоту — у команди з однойменного міста 14 очок.

Верона — Лаціо 1:1

Голи: Нгонг 51 — Педро 45

Верона: Монтіпо, Маньяні, Хієн, Коппола (Абільдгор, 80), Депаолі, Тамез (Сулемана, 86), Дуда, Дойг, Нгонг (Гаїч, 71), Лазовіч (Чеккеріні, 80), Лазанья

Лаціо: Проведель, Хюсай, Казале, А. Романьолі, Марушич, Катальді (Весіно, 59), С. Мілінковіч-Савіч, Луїс Альберто, Педро, Іммобіле (Феліпе Андерсон, 71), Дзакканьї

Попередження: Дуда, 24, Маньяні, 34, Хієн 81, Депаолі, 87 — Дзакканьї, 38