Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Віктора Осімгена, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Наполі готовий продати свого бомбардира за 120 мільйонів євро. У неаполітанському клубі вважають, що Манчестер Юнайтед може запропонувати таку компенсацію.

При цьому, скласти конкуренцію "червоним дияволам" може лондонський Челсі.

Контракт Осімгена з Наполі розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону на рахунку 24-річного нападника 17 голів та 3 результативні передачі у 20 матчах за Наполі у всіх турнірах.