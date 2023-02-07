Неаполітанський клуб вважає, що таку суму зможуть сплатити інші клуби.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 09:57
Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Віктора Осімгена, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, Наполі готовий продати свого бомбардира за 120 мільйонів євро. У неаполітанському клубі вважають, що Манчестер Юнайтед може запропонувати таку компенсацію.
При цьому, скласти конкуренцію "червоним дияволам" може лондонський Челсі.
Контракт Осімгена з Наполі розрахований до літа 2025 року.
Цього сезону на рахунку 24-річного нападника 17 голів та 3 результативні передачі у 20 матчах за Наполі у всіх турнірах.