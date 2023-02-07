Італія

Неаполітанський клуб вважає, що таку суму зможуть сплатити інші клуби.

Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Віктора Осімгена, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Наполі готовий продати свого бомбардира за 120 мільйонів євро. У неаполітанському клубі вважають, що Манчестер Юнайтед може запропонувати таку компенсацію.

При цьому, скласти конкуренцію "червоним дияволам" може лондонський Челсі.

Контракт Осімгена з Наполі розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону на рахунку 24-річного нападника 17 голів та 3 результативні передачі у 20 матчах за Наполі у всіх турнірах.