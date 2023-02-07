Клуб може заощадити близько 70 мільйонів євро на зарплатні.
АДРІЄН РАБЬО, GETTY IMAGES
07 лютого 2023, 14:57
Ювентус має намір розлучитися з п'ятьма гравцями влітку, щоб зменшити витрати, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, італійський клуб не продовжуватиме контрактів з Адрієном Рабьо, Алексом Сандро, Хуаном Каудрадо, Леандро Паредесом та Анхелем Ді Марією.
За рахунок цього Ювентус заощадить близько 70 млн. євро на зарплатах.
Зазначимо, що угоди всіх цих футболістів із Ювентусом розраховані до літа 2023 року.