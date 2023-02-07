Італія

Нігерієць демонструє крутий футбол цього сезону.

Нападник Наполі Віктор Осімген забив один із двох своїх голів у ворота Спеції вражаючим ударом головою, досягнувши висоти 2,58 метрів.

Таким чином, нігерієць зумів побити рекорд Кріштіану Роналду в матчі проти Сампдорії у 2019 році.

Португальська зірка тоді сягнула висоти — 2,56 м.

Роналду покинув Ювентус у 2021 році після того, як забив 101 гол у 134 матчах за "бьянконері".

Наполі Осімгена комфортно лідирує в таблиці Серії А цього сезону, набравши 56 очок, на 13 більше, ніж Інтер, що посідає наразі друге місце.