Італія

Команда Лучано Спаллетті продовжує з великим відривом лідирувати у Серії А.

Наполі у матчі 21 туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Спецію з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли Хвіча Кварацхелія реалізував пенальті. Потім на 69 хвилині Віктор Осімген подвоїв перевагу "неаполітанців", а за чотири хвилини він же оформив дубль.

Нагадаємо, український хавбек Спеції Віктор Коваленко не потрапив у заявку на матч, оскільки перебуває у лазареті клубу.

Після 21 туру Наполі набрав 56 очок та впевнено лідирує в Серії А, випереджаючи Інтер та Рому на 16 балів, але "нерадзуррі" мають гру в запасі. Спеція має 18 очок та 17 рядок.

Спеція — Наполі 0:3

Голи: Кварацхелія, 47 (з пенальті), Осімген, 69, 73.

Спеція: Драговські — Ніколау, Кальдара (Мальдіні, 80), Ампаду — Реца, Агуделло, Еспозіто (Вишневські, 86), Бурабія, Аміан — Шомуродов (Кролліс, 76), Верде (Ціпот, 76).

Наполі: Мерет — Маріу Руї (Олівера, 74), Мін Дже,Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські (Ельмас, 63), Лоботка, Замбо-Ангісса — Кварацхелія (Ндомбеле, 74), Лосано (Політано, 46), Осімген (Сімеоне, 82).

Попередження: Ампаду, Кальдара, Реца — Лосано, Зелінські.