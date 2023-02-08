Італійський клуб боротиметься за відміну покарання.
ЮВЕНТУС, GETTY IMAGES
08 лютого 2023, 22:57
Ювентус готується подати апеляцію на рішення щодо зняття 15 очок, повідомляє Calcio Finanza.
За інформацією джерела, туринський клуб залучив чотирьох юристів, які працюватимуть над апеляцією.
До адвокатів Мауріціо Беллакоза і Давіда Санджорджо приєдналися два відомі адміністративні юристи: Анджело Клариція і Ніно Паолантоніо.
Апеляцію буде розглянуто в Національному олімпійському комітеті Італії (CONI).