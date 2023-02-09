Італія

Француз продовжить грати в Італії.

Нападник Мілану та збірної Франції Олів'є Жиру продовжить контракт з клубом. Про це пише Джанлука Ді Марціо.

Незабаром "россонері" мають оголосити про пролонгацію угоди із віковим 36-річним форвардом до літа 2024 року.

Перемовини між керівництвом чинного чемпіону Італії та футболістом продовжуватись декілька тижнів, проте 9 лютого усі документи мають бути підписані.

Нинішній контракт Жиру з Міланом розрахований до літа 2023 року. На його рахунку у сезоні-2022/23 27 матчів, 10 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, що Жиру виступає за Мілан з літа 2021 року. Клуб придбав його з Челсі за 2,8 мільйони євро. З тих пір Жиру забив 24 голи у 65 матчах.