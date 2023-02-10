Італія

До вашої уваги — прев'ю до стартового поєдинку найближчого туру чемпіонату Італії.

Жахлива серія Мілану продовжується. Протягом семи поєдинків команда Стефано Піолі не перемагає, останні чотири — програні. І у п'ятницю на клуб зі столиці моди чекає точно не той суперник, у матчі з яких зручно буде зручно перервати чорну смугу.

Торіно у нинішньому сезоні вражає з позитивного боку. Мова і про перемогу над значно серйознішою варіацією Мілана у першому колі, і про січневу перемогу над "россонері" у Кубку, і про доволі високу позицію команди тут і зараз (сьома сходинка дасть путівку у єврокубкову зону, якщо Кубок виграє команда, яка кваліфікується до ЛЧ – натяк на Інтер), і головне – про футбол.

МІЛАН — ТОРІНО

П'ЯТНИЦЯ, 10 ЛЮТОГО, 21:45. МІЛАН, САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Гра Торіно і справді вражає та дарує поціновувачам Серії А нові аргументи у суперечках з тими, хто досі вважає її «захисним» турніром. Іван Юрич у побудові команди зробив якісний мікс ідей свого вчителя Джан П’єро Гасперіні та власних напрацювань. А загалом це дуже нагадує «стару» Аталанту, де роль Папу Гомеса виконує Влашич.

Які аргументи можуть бути у Мілана? По-перше, слід зазначити, що італійська преса на рівні такої глиби як La Gazzeta dello Sport знову прогнозує гру "дияволів" зі схемою у три центральні захисники. Різниця у порівнянні з міланським дербі – місце Габбії посяде літній новачок Тіау, а Леау буде залучений до гри як другий у парі нападників і матиме право розташовуватися ближче до лівого флангу.

Місце ж, де у неділю грав Мессіаса, посяде Браім Діас, для якого роль «десятки» є звичною далеко не тільки за номером на спині.

Складається враження, що за відсутності виходів із патової ситуації Піолі просто грає у казино. Десь локально пощастить, але загалом картина від подібних експериментів буде хіба погіршуватися. І один випадковий успіх поробить хіба ще більше невдач, бо буде сприйматися як щось закономірне.

Наш прогноз – жахіття міланістів точно не закінчиться у нинішньому турі. Торіно за рахунок своєї форми та агресії одержить третю у сезоні звитягу у матчах з командою Стефано Піолі.

Далі у «россонері» — Тоттенгем, власний екс-президент, чиє прізвище огидно навіть писати, а також Аталанта. На обрії не видно ні солодощів, на прянощів, ні навіть смачної італійської піцци…

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану — Калулю, К'єр, Тіау — Калабрія, Крунич, Тоналі, Тео Ернандес — Діас — Леау, Жиру

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Схюрс, Буонджорно, Родрігес — Айна, Війєра, Лінетті, Войвода — Міранчук, Влашич — Карамо

Не зіграють: Меньян, Дест, Флоренці, Томорі, Беннасер — Пеллегрі, Лазаро, Зіма, Ілич, Джіджі, Радоньїч, Річчі (всі — травми)

ПРОГНОЗ 1:2