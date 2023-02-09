Італія

Іспанець спробує допомогти "Дорії" залишитися у Серії А.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Сампдорія може підписати Хесе, відомого за виступами у складах Реалу, ПСЖ, Сток Сіті та інших клубів. Справа в тім, що наразі 29-річний футболіст є вільним агентом, адже достроково розірвав контракт із турецьких Анкарагюджю.

Відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері вже надав більш оновлену інформацію — футболіст проходить медогляд у генуезькому клубі, а контракт для нього буде розрахований до кінця червня поточного року з опцією продовження.

Відзначимо, що наразі "Самп" посідає передостанню, дев'ятнадцяту сходинку італійської Серії А. Команді Деяна Станковича — 8 очок до "зони виживання".