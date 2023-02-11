Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 10 лютого 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять другого туру італійської Серії A на Сан Сіро напередодні зустрілись Мілан та Торіно.

Господарі поля тягнули за плечима серії без перемог тривалістю в сім матчів, тому перед власними фанатами потребували здобуття результату.

Команда Стефано Піолі в підсумку не змогла встановити одноосібний контроль над грою в її першій половині, обмінявшись ударами в площину зі суперниками.

Після перерви "россонері" взагалі почали менше затримуватись із м’ячем у ногах, однак натомість покращили реалізацію гольових моментів зусиллями Олів’є Жиру на завершення повної години ігрового часу.

Цього результативного пострілу в підсумку вистачило для довгоочікуваної перемоги господарів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Торіно в Серії A:

Мілан — Торіно 1:0

Гол: Жиру, 62

Мілан: Тетерушану — Ернандес, Тіав, К'єр (Габбія 71), Калулу — Діас (де Кетеларе 79), Леау, Тоналі (Побега 89), Крунич, Салемакерс (Калабрія 89) — Жіру (Орігі 89).

Торіно: Милинкович-Савич — Буонджорно (Войвода 57), Схюрс, Джіджі (Гравійон 80) — Влашич (Радоньїч 80), Миранчук, Родрігес, Сінго, Гінейтіс (Лінетті 46) — Адопо (Карамо 69), Санабрія.

Попередження: К’єр — Гінейтіс, Буонджорно, Схюрс, Радонич.