Італія

Форвард прокоментував останні результати команди.

Напередодні Мілан мінімально здолав Торіно в домашньому матчі в рамках двадцять другого туру італійської Серії A.

Мілан — Торіно 1:0 Відео голу та огляд матчу італійської Серії A

Нападник "россонері" Рафаель Леау після завершення гри прокоментував виступ та завершення серії в сім матчів без перемог своєї команди.

"Неймовірно, як люди намагаються заплямувати наш імідж, коли ми мали настільки вдалі виступи зовсім нещодавно.

На щастя, наш командний дух перевершує будь-яку критику. Очевидно, у футболі бувають позитивні та негативні моменти. Але незалежно від того, вони допомагають нам рости та вдосконалюватися.

Спасибі нашим уболівальникам, які не переставали підтримувати нас до сьогодні, де б ми не були. Будь-якої подяки на їхню користь буде недостатньо. Ми продовжуватимемо боротися за наші цілі!", — заявив португальський виконавець.

Наступний матч Мілан проведе вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Тоттенгема.