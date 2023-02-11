Італія

Захисник прокоментував перемогу над Торіно.

Напередодні Мілан мінімально здолав Торіно в домашньому матчі в рамках двадцять другого туру італійської Серії A.

Мілан — Торіно 1:0 Відео голу та огляд матчу італійської Серії A

Фланговий захисник "россонері" Тео Ернандес, на рахунку якого єдина гольова передача в цій грі, після завершення матчу прокоментував події на футбольному полі.

"Це — три дуже важливих очки, до яких ми прийшли після ігор, де ми не грали належним чином. Але з цією перемогою ми робимо крок уперед. Коли ти програєш багато ігор поспіль, це виключно психологічна проблема. Але ми — сильна команда, усі єдині, і вболівальники стоять за нами.

Зізнаюсь, після чемпіонату світу мій моральний стан був низьким. Проте тепер я повернувся. Чи допоміг у цьому Ібрагімович? Та він завжди хоче від нас більшого. Він вже як тренер. Ця перемога теж прийшла завдяки йому", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Мілан проведе вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Тоттенгема.