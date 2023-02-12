Італія

Пропонуємо до вашої уваги прев'ю до принципового протистояння на Апеннінському півострові!

Завжди принципове протистояння (а у кого з Юве в Італії матчі не є принциповими?) між Ювентусом і Фіорентиною цього разу не має очевидного фаворита.

А ще, що цікаво, обидві вони не мали би знаходитися у середині таблиці. "Б'янконері" — бо мають знамениті "мінус 15", "фіалки" — бо за грою і статистикою заслужили на більше. Важко знайти команду в Італії, який не щастить більше за них...

ЮВЕНТУС — ФІОРЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 12 ЛЮТОГО, 19:00. ТУРИН, АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

І справді, саме Фіорентина є другою командою Серії А за ударами (їх у неї 329), поступаючись лише Наполі, котрий пробивав по воротах суперників 345 разів. При цьому неаполітанці і мають найвищий показник чемпіонату за забитими м'ячами, тоді як підопічні Вінченцо Італьяно за голами всього тринадцяті. До речі, як і за позицією у таблиці.

"Віола" має величезні проблеми з реалізацією моментів — можна згадати, наприклад, нещодавні матч проти Лаціо. Особливо у цьому "ділі" відзначається Лука Йович, який потроху стає головним антигероєм флорентійських тіфозі. Були чутки, що шанси серба сплили, проте у зимове трансферне вікно він нікуди не пішов.

Втім, для людей, які прекрасно пам'ятають гру в атаці Фіорентини іншого серба, це виглядає приводом для величезного нерозуміння трансферної політики клубу. Бо те саме стосується й Артура Кабрала, і команда по суті позбавлена забивного форварда, без якого неможливо всі ті вищезгадані удари перетворити на голи. Банально, проте є футбольною аксіомою.

Ювентус нарешті здобув першу перемогу у чемпіонату після ряду жахливих для себе новин, потік яких і досі триває, нехай і став на невеличку паузу. За відсутності травмованого Міліка у Влаховича ще більший простір для реалізації свого бомбардирського потенціалу, а специфіка серба як футболіста дозволяє йому грати і з глибини, ефектно взаємодіючи з К'єзою та/чи Ді Марією.

Кадрова ситуація навіть попри втрату поляка у Макса Аллегрі зараз ледь не найкраща за весь час, починаючи з початку сезону. Навряд можна називати серйозною втратою Погба, коли пройшло вже стільки часу...

Загалом, на туринському полі зійдуться команди-протилежності, адже Юве якраз вміє витискати максимум із мінімуму. Тут можна згадати зокрема й феєричну серію з кількох поспіль мінімальних перемог перед 1:5 від Наполі. І наш прогноз, що битва крайнощів закінчиться закономірною нічиєю.

Велика інтрига полягає у тому, чи повториться сценарій матчу у Флоренції, коли Юве у грі зі значно більш агресивним в атаці суперником по суті ганебно втримував нічию? Інша інтрига: чи заб'ють у ворота колишньої команди К'єза та Влахович, які, цілком імовірно, гратимуть попереду "у дуеті".

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич — К'єза — Влахович

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Куарта, Бірагі — Амрабат, Дункан — Ніко Гонсалес, Бонавентура, Куаме — Кабрал

Не зіграють: Бонуччі, Погба, Кайо Жорже, Міретті, Мілік (травми) — Ігор, Мандрагора (дискваліфікації)

ПРОГНОЗ 1:1