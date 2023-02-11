Відбувся черговий матч 22 туру італійського чемпіонату.
Лаціо - Аталанта, Getty Images
11 лютого 2023, 23:41
У поєдинку 22 тури італійської Серії А Аталанта в гостях обіграла Лаціо з рахунком 2:0.
Перемогу команді Джан П'єро Гасперіні принесли забиті м'ячі у виконанні Давіде Дзаппакости та Расмуса Гойлунда.
Після 22 турів Аталанта набрала 41 очко та посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, а у Лаціо 39 балів та шостий рядок.
Лаціо — Аталанта 0:2
Голи: Дзаппакоста, 23, Гойлунд, 65.
Лаціо: Проведель — Хісай (Лаццарі, 58), Романьолі (Патрік, 39), Казале, Марушич — Альберто, Катальді (Весіно, 58), Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Андерсон (Педро, 58), Іммобіле.
Аталанта: Муссо — Дзаппакоста, Скальвіні (Паломіно, 58), Джимсіті, Толой, Гатебур (Демірал, 63) — Копмейнерс, де Рон — Лоренсо — Гойлунд (Сапата, 89), Лукман (Бога, 89).
Попередження: Дзакканьї — Скальвіні, де Рон.