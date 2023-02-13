Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 22 туру чемпіонату Італії, що відбувся 12 лютого 2023, 21:45.

У рамках 22-го туру італійської Серії А беззаперечний лідер турнірної таблиці в особі Наполі здобув розгромну перемогу над Кремонезе.

Підопічні Лучано Спаллетті відправили у ворота аутсайдера три безвідповідні м'ячі, авторами яких стали Кварахцелія, Осімген і Ельмас.

До речі, у день матчу, 12 лютого, грузинський вінгер Наполі святкував свій 22-й день народження. Цікаво, що свій гол у ворота Кремонезе він забив на 22-й хвилині та у матчі 22-го туру чемпіонату Італії.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Кремонезе в 22 турі Серії А-2022/23:

Наполі – Кремонезе 3:0

Голи: Кварахцелія, 22, Осімген, 65, Ельмас, 79.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руї (Олівера, 71) — Лоботка, Ангісса, Зелінські (Елмас, 71) — Лосано (Ндомбеле, 83), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 83).

Кремонезе: Карнезеккі — Айву, Кірікеш, А. Феррарі (Валері, 46) — Сернікола, Бенассі, Пікель (Кастаньєтті, 61), Мейте (Ачелла, 76), Васкес (Гільоне, 68) — Тсаджу (Чофані, 60), Афена-Гьян.

Попередження: Васкес, Айву.