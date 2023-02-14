Італія

Football.ua — про огляд минулого туру чемпіонату Італії.

Минулими днями Кальчо подарував нам прекрасний матч між Лаціо та Аталантою. А ще — перемогу Мілана, на яку тіфозі "россонері" чекали більше місяця. І, звісно, це ще далеко не все.

Пропонуємо вам детальніше зазирнути у події Серії А, що трапилися у 22-му турі.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 22 ТУР

Важко, але переможно

У стартовому матчі туру Мілан нарешті обірвав свою жахливу серію, яка складала 7 матчів без перемог, з яких 4 останні були поразками. 3 з них — розгромними...

Як і прогнозувала італійська преса, Стефано Піолі знову вийшов з авантюрним варіантом у три центральні захисники. Єдина ремарка — замість Мессіаса на позицію "десятки" вийшов грати Браім Діас, а Рафа Леау повернувся на поле, отримавши функцію "вільного художника". Як у своїй тарілці португалець себе все одно не почував і постійно тягнувся ліворуч, тож на Тоттенгем особисто ми чекаємо повернення до традиційного варіанту.

Що ж до підсумкового результату, то він склався для "россонері" вдало. Олів'є Жиру головою замкнув подачу Тео Ернандеса — безсмертна французька класика. А "бики" свої багаточисленні шанси і напівмоменти не використали навіть тоді, коли Мілан в особі К'єра їх подавав наче досвідчений офіціант смачну піцу в італійському ресторані. Санабрія, Санабрія...

Центральний матч в одні ворота

Лаціо після 4:0 над Міланом перестав бути схожим сам на себе. Сам Мауріціо Саррі сказав, що деякі з ключових гравців команди після цього втратили жагу до перемог. 4 гри в усіх турнірах — жодної перемоги.

Мабуть, головний показник фіаско "орлів" суботнього вечора — їхнім найкращим гравцем з величезним відривом від усіх став голкіпер Іван Проведель. Втім, витягнути неймовірний удар Дзаппакости після зрізки Марушича не зміг і він. Власне, як і дотягнутися до м'яча після передачі Лукмана, тож тут як тут опинився опинився Гойлунд.

До речі, про данського форварда. Один із сейвів кіпера Лаціо стався саме після феноменального забігу Гойлунда. Це виглядало просто неймовірно, тож прикріпимо відео.

Лаціо міг допомогти тільки випадок. Наприклад, як у випадку з ударом Чіро Іммобіле, який парирував Муссо. Або із ще одним пострілом найкращого бомбардира в історії "орлів", який прийшовся "по горобцях". Та тільки от "Богиня" мала значно більше вразливіших нагод, а на тактичній дошці Гасперіні переграв Саррі на всі 100%. Як-от восени у Бергамо Саррі — Гасперіні...

77=22, Осімген=Ігуаїн

У Наполі все максимально просто. Схоже, минулий матч проти Спеції і пропущені там голи не треба обмальовувати якоюсь "конспірологією". Бо у грі з Кремонезе вони, вибачте, були дуже схожими...

Хвіча спокійнесенько? без жодного спротиву і не набираючи швидкості змістився з лівого флангу і точно пробив у дальній кут. 22-й День народження грузин відзначився голом на 22-й хвилині у матчі 22-го туру у ворота 22-річного голкіпера Марко Карнесеккі.

Осімген забив у порожні ворота після кількох скидок. Неймовірний Віктор забив 17-й м'яч у сезоні, а ще відзначився у шостій грі поспіль. Нігерієць повторив досягнення Гонсало Ігуаїна, встановлене у сезоні-2015/16.

Далі відзначився й суперуніверсал Еліф Ельмас. Мабуть, найбільш недооцінений гравець цієї прекрасної команди, хоча тут його це вдалося дуже просто.

Помста за виліт із Кубка? Сумніваємося, що Спаллетті і його підопічні мислили такими категоріями.

Дербі "жовто-червоних" "вовків"

Без переможця, до речі. Рома хоч і виглядала краще, проте Марко Бароні і справді вибудував чіткий план на гру. Лечче нехай і грав другим номером, проте його випади у контратаки виглядали неймовірно агресивними. Стрефецца, Ді Франческо і Банда виглядали справжньою "бандою".

Так, частково господарям стадіону на півдні Італії й пощастило, адже перший м'яч став наслідком автоголу Ібаньєса, хай навіть спочатку його записали на Баскіротто. Після реалізованого Дібалою пенальті столичний клуб намагався вирвати перемогу за рахунок індивідуальностей (ну а як інакше?), проте цього разу ні вищезгаданий Пауло, ні Абрагам справу не вирішили. Хоча в одному епізоді Теммі продемонстрував прямо не властиві собі дива техніки...

Що ж там Жозе Моурінью? Звісно, пожалівся на газон. Хіба може сеу Жозе знайти причину у собі, коли не може обіграти середняка?

Битва середняків та міліметрових офсайдів

Саме ця фраза якнайкраще описує матч між Ювентусом і Фіорентиною. І справді, якщо офсайд Душана Влаховича можна пояснити хоч мінімально, то знаходження поза грою Раньєрі під час начебто рятівного м'яча Кастровіллі побачити було важко.

Але давайте зберігати об'єктивність: міліметр офсайду — це також офсайд. Якщо ми будемо робити виключення, то далі підуть питання, чому 10 міліметрів рахується так, а 50 — вже інакше. Чи потрібна нам, і без того ситим, ще й отака каша на вечерю?

До речі, щодо Влаховича. З екс-партнерами та працівниками клубу він вітався по-дружньому. Гол демонстративно не святкував — навіть поки думав, що його зарахували. А ненависть гостьових тіфозі відчути не міг аж ніяк — вони не приїхали через принципову позицію бойкоту Ювентуса і відмову реєструватися на його сайті та платити йому бодай копійку.

Саму гру видовищем не назвеш. І це сказано дуже м'яко.

Лукаку? Це не на добре

Інтер у матчі з Сампдорією втрати два пункти і відпустив Наполі вже на 15 залікових балів. Звісно ж, у поєдинку проти своєї легенди Деяна Станковича (його син, до речі, кілька разів вже потрапляв до заявки інтерісті, та не цього разу) міланці мали ігрову, територіальну та будь-яку іншу перевагу, проте не змогли її реалізувати ні на відсоток.

Вдруге після поновлення чемпіонату Ромелу Лукаку вийшов у старті. Всього з 20-х чисел січня бельгієць вийшов на поле уп'яте, проте на його рахунку нема жодного забитого м'яча. Причому моменти-то він знаходить, але як він ними користається... власне, без коментарів.

Найяскравішим же моментом кінцівки зустрічі можна назвати дальній постріл "із гармати" від Франческо Ачербі. Еміль Аудеро не спав!

"Самп" 8 очок до "зони виживання". Якщо Верона оговталася повністю, то "Дорія" принаймні вдруге поспіль не програє. Для початку сходження — теж непогано.

Найцікавіше в інших матчах

- Дуже жвавий матч видали Емполі та Спеція. Тут було все — два вилучення, пенальті, перебиття пенальті після двох сейвів Вікаріо, фантастичні голи (особливо другий м'яч Верде) і камбек завдяки у першому матчі за Емполі через кілька хвилин після виходу на поле. Суботня програма розпочалася так як треба!

- Власне, як і недільна. Там ті ж 2:2 розписали Удінезе та Сассуоло. Щоправда, здебільшого в Удінезе залітали курйозні м'ячі, а якогось осмисленого футболу побачити було важко. Удінезе, складається враження, "будує" нову серію без перемог, а Сассуоло перериває свою переможну.

- Монца Раффаеле Палладіно продовжує показувати себе з хорошого боку. За цю команду не хочеться радіти через неадекватність її власника, проте амбіції потроху починають перетворюватися на результат. У матчі з Болоньєю не обійшлося й без сейвів Ді Грегоріо (особливо у доданий арбітром час), проте "б'янкороссі" знову сподобалися і поїхали додому з трьома пунктами.

10 місце і 1 очко до 7-го, яке може подарувати єврокубки, якщо Кубок виграє команда, котра посяде місце у топ-4. Те саме стосується і "россоблу", які застрибнути у ту зону могли вже у нинішньому турі...

- Верона продовжує свою переможну (чи-то безпрогашну) ходу. Цього разу її суперником була Салернітана, котра навпаки хіба погіршує свої справи. Дарко Лазович, котрий перебуває у феноменальній формі (3+3 у семи матчах після поновлення чемпіонату), знову віддає на бельгійського новачка команди Сіріля Нгонге... другий поспіль м'яч "еллінів" народжує саме ця зв'язка!

Команда з міста Ромео і Джульєтти перемогла напередодні Дня всіх закоханих! Хіба не красиво?!

Збірна туру

Найкращі голи туру:

Даніелє Верде (Спеція)

Емануель Віньято (Емполі)



Давіде Дзаппакоста (Аталанта)



Дестіні Удогі (Удінезе)

Турнірна таблиця

1 Наполі 22 19 (+) 2 (+-) 1 (-) 54 (З) 15 (П) 39 59 (О) 2 Інтер 22 14 2 6 41 26 15 44 3 Аталанта 22 12 5 5 41 24 17 41 4 Рома 22 12 5 5 29 19 10 41 5 Мілан 22 12 5 5 38 30 8 41 6 Лаціо 22 11 6 5 37 19 18 39 7 Удінезе 22 7 9 6 30 25 5 30 8 Торіно 22 8 6 8 22 23 -1 30 9 Ювентус 22 13 5 4 34 17 17 29 10 Монца 22 8 5 9 28 30 -2 29 11 Болонья 22 8 5 9 28 32 -4 29 12 Емполі 22 6 9 7 21 28 -7 27 13 Лечче 22 5 9 8 22 25 -3 24 14 Фіорентина 22 6 6 10 23 29 -6 24 15 Сассуоло 22 6 6 10 26 33 -7 24 16 Салернітана 22 5 6 11 25 42 -17 21 17 Спеція 22 4 7 11 19 37 -18 19 18 Верона 22 4 5 13 20 33 -13 17 19 Сампдорія 22 2 5 15 10 36 -26 11 20 Кремонезе 22 0 8 14 15 40 -25 8

Наступний тур