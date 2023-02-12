Італія

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри з Лечче.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував нічийний результат у матчі 22 туру італійської Серії А проти Лечче (1:1).

"Це була важка гра. Очевидно, що це не той результат, якого ми хотіли. Поле було жахливим, були величезні проблеми з грою в один дотик, м'яч дивно відскакував від газону. Показувати якісний футбол було нелегко.

Не можу сказати про своїх гравців нічого поганого. Також не скажу, що ми втратили два очки, адже у нас стало на один бал більше, ніж було до цього матчу", — наводить слова Моурінью Get Football News Italy.

Раніше повідомлялося, що Вейналдум зіграв за Рому вперше за півроку.

Після 22 турів Рома набрала 41 очко та посідає четверте місце у турнірній таблиці італійської Серії А.