Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 17 лютого 2023 року, 21:45.

Наполі в рамках двадцять третього туру італійської Серії A мав зіграти гостьовий матч проти Сассуоло.

Від самого початку матчу в "нероверді" не виходило нав’язати власну гру суперникам, що призвело до відносно швидкого пропущеного м’яча та подвоєння переваги чинних лідерів чемпіонських перегонів незабаром.

Після перерви колектив Лучано Спаллетті завбачливо дозволив суперникам більше грати з м’ячем у ногах, що в підсумку дозволило Сассуоло діставатись чужих воріт та турбувати голкіпера Алекса Мерета.

Однак забитих м’ячів від господарів ми так і не дочекались, а на завершення компенсованого часу арбітри ще й скасували третій м’яч гостей, який на власний рахунок записав Джованні Сімеоне.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сассуоло — Наполі в Серії A:

Сассуоло — Наполі 0:2

Голи: Кварацхелія, 12, Осімген, 33.

Сассуоло: Консільї — да Сілва, Трессолді, Ерлич, Дзортеа — Соуза (Торстведт 79), Лопес (Обіанг 85), Фраттезі (Альварес Мартінес 85) — Байрамі (Сейде 79), Лорьєнте, Дефрель (Пінамонті 57).

Наполі: Мерет — Олівера, Кім Мін Чже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Елмас (Дзербін 85), Лоботка, Замбо-Ангісса (Ндомбеле 78) — Кварацхелія (Лосано 78), Осімхен (Сімеоне 84), Політано (Зелінські, 58).

Попередження: Лорьєнте, Лопес — Ельмас, Зелінські.