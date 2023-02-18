Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Сассуоло.

Напередодні Наполі здобув чергову перемогу на шляху до чемпіонського титулу за підсумками поточного сезону, обігравши на виїзді Сассуоло в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Сассуоло — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Головний тренер "Партенопеї" Лучано Спаллетті після завершення гри поділився враженнями від побаченого на футбольному полі.

"Тисячний матч у тренерській кар’єрі? За плечима залишилась тисяча безсонних ночей. Ми повинні робити те, що ми вміємо робити. Сьогодні ми добре атакували суперників. Я вважаю, що це була чудова гра в цілому в нашому виконанні. Порівнюючи цей виступ із кількома останніми іграми, у нас було більше якості в управлінні окремими етапами зустрічі.

Ми швидко та якісно просували м’яч поміж різними зонами. Але все ж таки суперники кілька разів завдавали нам чимало клопоту. Усе просто: Сассуоло — чудова команда, яка грає в якісний атакувальний футбол, тому рано чи пізно отримує над вами певну перевагу. Тоді потрібно відходити й не припускатись помилок позаду.

У другий тайм ми також увійшли належним чином, кілька разів мавши нагоди зробити рахунок 3:0 на нашу користь. Це був виступ зрілої команди з нашого боку — позитивний та важливий сигнал на майбутнє.

Щодо заміни Осімхена наприкінці гри, то я не бачу в нього серйозних проблем зі здоров’ям. Він просто втомився. Звісно, лікарі його оглянуть належним чином, проте не бачу передумов для хвилювання. Він постійно робить ривки за ходом гри, і вони не обмежуються двома метрами. Поки не пробіжить 200, навіть і не думає зупинятись — такий наполегливий гравець", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Наполі гратиме в гостях проти Емполі.