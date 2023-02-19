Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 18 лютого 2023 року, 21:45.

Напередодні міланський Інтер на власному полі приймав фріульський Удінезе в рамках 23 туру італійської Серії A.

Команда Сімоне Індзагі вперше вразила чужі ворота в звітній зустрічі посеред першого тайму, коли Ромелу Лукаку забив із пенальті, підкресливши незначну перевагу власної команди на той момент.

Однак перед самою перервою гостям удалось відігратись зусиллями Санді Ловрича, через що "змії" були змушені ще більш активно поводити себе від самого початку другого тайму.

У підсумку, Генріх Мхітарян, як і партнер по нападу, також забив посеред тайму, проте вже другого. А масну крапку в зустрічі на останніх хвилинах основного часу поставив Лаутаро Мартінес, з’явившись на полі на заміну за пів тайму до того.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Удінезе в Серії A:

Інтер — Удінезе 3:1

Голи: Лукаку, 20, Мхітарян, 73, Мартінес, 89 — Ловрич, 43

Інтер: Ханданович — Дарміан (Д'Амброзіо, 46), Ачербі, Бастоні, Думфріс, Дімарко (Госенс, 79) — Барелла, Брозович (Чалханоглу, 66), Мхітарян (Гальярдіні, 84) — Джеко, Лукаку (Мартінес, 66).

Удінезе: Сільвестрі — Ебосс (Масіна, 17), Бійол, Бекау, Удогі, Ехізібуе — Ловрич (Арслан, 75), Волас, Перейра (Самарджич, 75) — Бето (Ебоселе, 75), Товен (Саксесс, 61).

Попередження: Дарміан, Лукаку, Бійол.