Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Удінезе.

Напередодні міланський Інтер у домашньому поєдинку в рамках двадцять третього туру італійської Серії A здолав фріульський Удінезе.

Інтер — Удінезе 3:1 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував успіх власної команди.

"Ми знали, що матч для нас буде складним. Удінезе — фізично сильна та технічно обдарована команда, яка завжди становить загрозу для своїх суперників. Ми провели відмінний перший тайм, але нам слід було приділити більше уваги грі в захисті безпосередньо перед перервою.

Це важлива перемога для нас. На сьогоднішній день нам потрібні всі наявні в обоймі футболісти: і ті, хто починав цей матч із перших хвилин, і ті, хто виходив на поле за його ходом. Ці гравці мають докладають необхідних зусиль на полі. Я дуже задоволений, бо тепер знаю, що можу спокійно вибирати стартовий склад.

Перші чотири місяці сезону, до перерви на чемпіонат світу, ми долали великі труднощі, але тепер ми можемо йти від матчу до матчу. Подивимось, як почувають себе наші гравці, і після того я спробую зробити найкращий вибір складу на матчі проти Порту.

Лукаку? Ромелу все більше набирає форму щодня, тренування за тренуванням, гра за грою. Ми дуже віримо в нього, і він докладає для повернення в належний стан усіх своїх зусиль. Він уже в хорошому стані, але може покращуватись і далі, тому що у нього була травма, яка створювала йому проблеми протягом чотирьох місяців.

Ханданович? Він зіграв би ще кілька ігор навіть раніше, але в нього були деякі фізичні проблеми. Зараз він у порядку, і його досвід додає нам також багато якості, а також час від часу дозволяє Онана відпочити. Радий за нього, але в мене не було сумнівів у його формі.

Лаутаро? Він хотів забити два голи сьогодні ввечері, і він завжди докладає для цього максимум зусиль. Він — один із наших лідерів, і тому має продовжувати працювати, оскільки повернувся з чемпіонату світу в чудовій формі", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти португальського Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.