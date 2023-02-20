Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 19 лютого 2023 року, 21:45.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії A Рома на власному полі приймала одного з аутсайдерів національної першості — Верону.

Зустріч на Стадіо Олімпіко доволі несподіваним чином перетворилась для господарів на важке випробування, оскільки вони мали суттєву перевагу над суперниками в першому таймі, проте реалізувати її змогли лише під саму перерву.

На другий тайм команда Жозе Моурінью вийшла захищати власні ворота, у які в підсумку "мастифи" так і не завдали жодного удару в площину.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Верона в Серії A:

Рома — Верона 1:0

Гол: Сольбаккен 45

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп (Челік 70), Крістанте, Бове, Спінаццола, Ель-Шаараві (Вейналдум 88), Сольбаккен (Залевскі 70), Абрахам (Белотті 15).

Верона: Монтіпо, Маньяні, Хієн (Коппола 46), Давідовіч, Депаолі, Тамез, Дуда, Дойг (Абільдгор 84), Нгонг (Каллон 76), Лазовіч (Брааф 60), Гаїч (Лазанья 59).

Попередження: Смоллінг — Хієн , Нгонг.