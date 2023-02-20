Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 19 лютого 2023 року, 21:45.
Рома — Верона, Getty Images
20 лютого 2023, 07:40
У рамках двадцять третього туру італійської Серії A Рома на власному полі приймала одного з аутсайдерів національної першості — Верону.
Зустріч на Стадіо Олімпіко доволі несподіваним чином перетворилась для господарів на важке випробування, оскільки вони мали суттєву перевагу над суперниками в першому таймі, проте реалізувати її змогли лише під саму перерву.
На другий тайм команда Жозе Моурінью вийшла захищати власні ворота, у які в підсумку "мастифи" так і не завдали жодного удару в площину.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Верона в Серії A:
Рома — Верона 1:0
Гол: Сольбаккен 45
Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп (Челік 70), Крістанте, Бове, Спінаццола, Ель-Шаараві (Вейналдум 88), Сольбаккен (Залевскі 70), Абрахам (Белотті 15).
Верона: Монтіпо, Маньяні, Хієн (Коппола 46), Давідовіч, Депаолі, Тамез, Дуда, Дойг (Абільдгор 84), Нгонг (Каллон 76), Лазовіч (Брааф 60), Гаїч (Лазанья 59).
Попередження: Смоллінг — Хієн , Нгонг.