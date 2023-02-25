Нападник може змінити команду.
Адемола Лукман, getty images
25 лютого 2023, 14:12
Нападник Аталанти Адемола Лукман проводить дуже потужний сезон у складі бергамської команди та зацікавив інші клуби.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, в англійському футболістові зацікавлені два представники Серії А — Інтер та Ювентус.
Зазначимо, що в цьому сезоні Лукман відіграв 24 матчі на клубному рівні, відзначившись 14 голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Аталанти Гойлунд зацікавив представника АПЛ — Манчестер Юнайтед.