Італія

Нападник може змінити команду.

Нападник Аталанти Адемола Лукман проводить дуже потужний сезон у складі бергамської команди та зацікавив інші клуби.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, в англійському футболістові зацікавлені два представники Серії А — Інтер та Ювентус.

Зазначимо, що в цьому сезоні Лукман відіграв 24 матчі на клубному рівні, відзначившись 14 голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Аталанти Гойлунд зацікавив представника АПЛ — Манчестер Юнайтед.