Італія

Деталі угоди із 24-річним нігерійцем не розголошуються.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із вінгером Лейпцига Адемолою Лукманом.

Деталі угоди із 24-річним нігерійцем не розголошуються. За інформацією ЗМІ, сума трансферу футболіста становила близько 15 мільйонів євро.

Лукман став гравцем Лейпцига у 2019 році, але у складі "биків" закріпитися не зміг і двічі вирушав в оренди — у Фулгем та Лестер.

Минулого сезону він провів 42 поєдинки, в яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.