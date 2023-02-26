Італія

До вашої уваги — прев'ю на матч 24-го туру чемпіонату Італії.

МІЛАН — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 26 ЛЮТОГО, 21:45. МІЛАН, СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Матч двох команд, які претендують на зону Ліги чемпіонів. А ще — двох представників прекрасного регіону Ломбардія. "Міські" проти "провінціалів", як-то кажуть.

Мілан після жахливого старту у Новому році нарешті знайшов себе. Принаймні — ситуативно. Стефано Піолі знову почав тимчасово нівелювати провальну трансферну політику клубу своєю роботою та вмінням мотивувати підопічних. А ще на допомогу прийшла його ідея зі зміною схеми — 3-5-2 у виконанні "россонері" і справді діють, коли Рафаелю Леау давати право зміщуватися на лівий фланг, а у пару до Жиру не ставлять гравця схожого плану в особі Орігі, який французу може хіба заважати.

Головна позитивна новина для тіфозі Мілану — повернення Майка Меньяна. Не сказати, що румунський пан Тетерушану був головною причиною проблем італійських "червоних дияволів" (мабуть, він у цих проблемах не входить навіть до топ-10), проте точно став одним із їхніх символів в очах тіфозі.

Що ж до Аталанти, то команда Гасперіні чергує фантастичні перемоги, як-от над Лаціо у Римі, з поразками від Сассуоло та Лечче. В обох випадках мова про невдачі у поєдинках із пристойними колективами та справжніми грозами авторитетів (Мілан нещодавно теж не зміг обіграти обох), проте турнірне положення бергамасків прямо зараз натякає, що втрачати їм треба якомога менше. Недільна ж перемога дасть можливість команді сеньйора Джан П'єро наздогнати "россонері".

Наш прогноз — гра "Богині" першим номером і хоч і мінімальна, та перемога над "дияволами". Звучить символічно, чи не так?

Чи вийде на поле головний "диявол" по імені Златан? Не той матч, аби ризикувати. Проте якщо результат буде несприятливий і Піолі не буде чого втрачати — може статися і це.

Орієнтовні склади:

Мілан: Меньян — Калулю, Тіау, Томорі — Мессіас, Крунич, Тоналі, Тео Ернандес — Браім Діас, Леау — Жиру

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скалвіні — Дзаппакоста, Меле, Копмейнерс, де Рон, Руджері — Лукман, Гойлунд

Не зіграють: Калабрія, Беннасер — Гатебур, Пашалич, Сапата (всі — травми)

ПРОГНОЗ 1:2