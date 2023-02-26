Італія

Гравець Нігерії подобається практично кожному мешканцю цього міста.

Нападник Наполі Віктор Осімген надихнув місцеву пекарню створити торт на його честь із захисною маскою для обличчя.

Гравець збірної Нігерії наразі забив 19 голів у Серії А в цьому сезоні та є безперервним Капоканноньєром серед лідерів ліги.

Він забив у восьмому матчі поспіль, і пекарня Fresco Forno в районі Скампія в Неаполі вирішила відсвяткувати це тортом Osimhen.

Він зроблений із шоколаду зі смаженим подрібненим фундуком, який представляє його поточну знебарвлену зачіску та, звичайно, доповнений версією його захисної маски для обличчя.

Віктору фактично не потрібно було носити маску більше року, але він продовжує це робити для додаткової безпеки та забобонів.