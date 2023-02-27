Італія

Воротар Аталанти перебирається до сусіднього міста.

Вже немало часу італійські медіа пишуть про можливий перехід влітку з Аталанти до Мілану запасного голкіпера бергамасків Марко Спортьєлло.

Наразі ж ця інформація отримає дуже авторитетне підтвердження: журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері повідомив, що справа є вирішеною та підтвердженою, Спортьєлло приєднається до "россонері" у якості вільного агента. Контракт буде розрахований на 4 роки, а зарплата гравця складатиме 1 мільйон євро на рік.

Выдзначимо, що у нинішньому сезоні Марко провів у футболці "неррадзурі" 7 матчів, граючи під час травми Хуана Муссо восени і показуючи пристойний футбол. 10 травня воротарю виповниться 31 рік.