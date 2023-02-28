Італія

Бразилець може залишитися у клубі ще на один сезон.

Алекс Сандро, ймовірно, залишиться у Ювентусі на наступний сезон, повідомляє журналіст Джунлука Ді Марціо.

32-річний футболіст уже провів 27 матчів у всіх турнірах цього сезону і близький до автоматичного продовження угоди з клубом на один рік.

Діюча угода розрахована до 30 червня.

При цьому, якщо Сандро зіграє потрібну кількість матчів, Ювентус може не підписувати з ним нову угоду, але має виплатити близько двох мільйонів євро.

Проте туринці мають намір зберегти у своєму складі бразильця.