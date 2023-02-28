Італія

Команди забили на двох шість м'ячів, а переможцем стали підопічні Макса Аллегрі.

У рамках 24-го туру італійської Серії А на нас чекало принципове протистояння територіального характеру між Ювентусом та Торіно.

У першому таймі підопічним Массіміліано Аллегрі довелося двічі відіграватися в рахунку, але за підсумком "старій синьйорі" це вдалося зробити ще до перерви.

Вже другу половину зустрічі гравці Ювентуса можуть повністю записати до свого активу: команда Аллегрі була гострішою в атаці та змогла конвертувати свої моменти у забиті м'ячі.

Спочатку Бремер вивів Ювентус вперед на 71-й хвилині, а потім Рабьо встановив підсумковий рахунок у цьому туринському дербі на 81-й хвилині – 4:2.

Ювентус — Торіно 4:2

Голи: Куадрадо, 16, Даніло, 45+1, Бремер, 71, Рабьо, 81 — Карамо, 2, Санабрія, 43